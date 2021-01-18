Американца арестовали за угрозы убить конгрессменов

Сотрудники ФБР арестовали в Нью-Йорке мужчину, публиковавшего сообщения, в которых он угрожал убийством членам Конгресса США.

"Брендан Хант был арестован сегодня утром в Куинсе, и он впервые сегодня днем предстал перед мировым судьей США Рамоном Рейесом-младшим, который приказал задержать обвиняемого до суда", - цитирует Интерфакс заявление минюста США.

Отмечается, что Ханту по предъявленным обвинениям грозит 10 лет тюрьмы.

"Другим, кто решит аналогичным способом "взяться за оружие", стоит помнить, что это никуда не приведет, кроме как к заключению под стражу в нашем здании в центре города", - добавила пресс-служба.