В Израиле усомнились в заявленной эффективности вакцины Pfizer. Об этом сказал координатор национальной программы по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш, его цитирует The Times of Israel.

Он подчеркнул, что более 12,4 тысячи израильтян заразились коронавирусом даже после того, как поставили первую дозу вакцины. Среди них есть как минимум 69 зараженных, получивших и второй укол.

Аш предупредил, что препарат может не защитить от новых штаммов вируса. Отмечается, что более двух миллионов израильтян получили первую прививку от Pfizer, вторую — 400 тысяч человек.

Американская компания Pfizer 18 ноября сообщила, что ее вакцина эффективна на 95 процентов. При испытании более 43 тысяч добровольцев было зарегистрировано 170 случаев заражения коронавирусом, из которых 162 получили плацебо.