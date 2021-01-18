В Австрии землетрясение магнитудой 4,5

В австрийском регионе Штирия сотрудники национального института метеорологии и геодинамики зафиксировали подземные колебания магнитудой 4,5 балла.

В районе эпицентра легко повреждены здания, сообщила служба землетрясений австрийского Центрального института метеорологии и геодинамики (ZAMG).

"В среду, 20 января 2021, в 8:30 по центральноевропейскому времени произошло сильное землетрясение магнитудой 4,5 примерно в 6 километрах к западу от Адмонта/Штирия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что землетрясение сильно чувствовалось в эпицентре, также ощущалось в большей части Австрии.