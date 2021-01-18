Согласно обнародованному агентством Global Fire Power международному индексу военной мощи, который ежегодно оценивает военный потенциал и возможности 138 стран мира, Азербайджан опередил не только большинство постсоветских стран, но и некоторые влиятельные европейские страны. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт агентства, Азербайджан по своей военной мощи находится в одном ряду с такими странами, как Австрия, Венгрия, Сербия и Хорватия. И даже по итогам прошлого года опередил Болгарию и Бельгию.

Азербайджан, по оценке рейтингового агентства, занимает 64-ю строчку в списке, далеко опередив соседнюю Грузию с ее 92-м местом, и, тем более, Армению (100-е место). Рейтинговое агентство в своем докладе наглядно показывает военные преимущества, сравнивая возможности Азербайджана и Армении — практически по всем параметрам Азербайджан имеет превосходство над своим соседом, потерпевшим сокрушительное поражение во второй карабахской войне.

В первой десятке, возглавляя рейтинг, находятся, что закономерно, Соединенные Штаты Америки.

За ними, на втором месте, следует Россия, которая несмотря на санкции продолжает модернизацию своих вооруженных сил, используя потенциал своей оборонной промышленности.

Третью ступень пьедестала, как и раньше, занимает Китай, военно-воздушные силы которого считаются вторыми в мире по своему потенциалу, не отстает и подводный флот, и сухопутные войска.

На четвертом месте, не теряя позиций, - страна, по населению немного отстающая от Китая, с которым у нее не ослабевает напряжение на границе —Индия. Ее триада — наземные войска, ВВС и флот также считается одной из мощнейших в мире.

Далее в рейтинге расположилась Япония (5-е). Здесь модернизируют боевые возможности своей страны в основных направлениях вооружений, имея под боком таких соседей, как Китай и Северная Корея.

Южная Корея на 6-м месте продолжает оставаться среди наиболее серьезных мировых военных игроков, продолжая вкладывать в оборону немалые средства, в виду непредсказуемого северного соседа.

Франция опустилась с 4-го на 7-е место. Французы в последние годы делают ставку на решение вопросов киберобороны, не оставляя и модернизацию традиционных видов вооружений, особенно военно-морского флота.

Великобритания, даже после Brexit продолжает оставаться среди топовых «обитателей» списка в военном отношении сильных мировых держав, находясь на 8-м месте.

За ней расположилась Турция (9-е место), другой член блока НАТО, которая успешно развивает свой военно-промышленный комплекс, внедряя самые современные системы вооружения, подавая пример миру, как можно сделать важный прорыв в области создания и применения беспилотников в боевых условиях.

Вылетела из десятки, в сравнении с прошлым рейтингом, Германия (15-е место), которую ушедший президент Трамп неоднократно критиковал за мизерный вклад в оборонный бюджет блока НАТО.

Агентство анализирует и военный потенциал стран в свете их конфронтационных отношений (Турция-Греция, Китай-Индия, Тайвань-Китай).

Исследование Global Fire Power – примечательная аналитическая справка для военных экспертов и аналитиков, политических и военных элит.