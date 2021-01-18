Чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли, а также посол Казахстана Сержан Абдыкаримов и посол Афганистана Аманулла Джейхун посетили Аллею шехидов и почтили память героев, отдавших жизнь во имя независимости страны.

День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года воинские части бывшего Советского союза атаковали мирное население города Баку.

В результате этого кровавого преступления погибли 147 ни в чем не повинных мирных граждан Азербайджана, 744 человека были ранены.