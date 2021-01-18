В Шуше отметили годовщину трагедии 20 Января видео
В городе Шуша с участием военнослужащих Азербайджанской армии состоялась церемония, посвященная 31-й годовщине трагедии 20 Января. Как сообщили в Министерстве обороны, память шехидов была почтена минутой молчания, затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана.
На мероприятии была отмечена историческая значимость трагедии 20 Января. рассказано об успехах политики, проводимой общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым по доведению до мировой общественности правды о произошедших событиях.