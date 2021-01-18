Вспышка СOVİD-19 в Пекине: снова закрывают все школы и детсады

Правительство Пекина закрыло детские сады и с 23 января переведет всех школьников на онлайн-обучение из-за ухудшения эпидемической обстановки в городе. Об этом в среду на пресс-конференции заявил заместитель секретаря комитета по образованию горкома Пекина Ли И, передает ТАСС.

"С 23 января учащимся средних школ по всему городу не надо приходить в учебные заведения. Все занятия до конца семестра будут переведены в онлайн", - сказал он.

"С завтрашнего дня все детские сады перестанут принимать детей. С субботы будут прекращены очные занятия во всех внешкольных образовательных центрах", - добавил представитель ведомства.

Всего в медицинских учреждениях китайской столицы насчитывается около 40 инфицированных, а также несколько бессимптомных носителей. За последние сутки власти выявили в городе семь новых случаев заражения, из них шесть зафиксированы в районе Дасин. Правительство города запретило жителям этого района покидать Пекин.

На территории Дасина, где находится крупнейший международный аэропорт Пекина, закрыты все торговые центры. Кроме того, власти проверят на коронавирус всех лиц, которые прибыли в Пекин из-за границы или других регионов Китая после 10 декабря прошлого года.