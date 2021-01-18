Бакинские транспортники почтили память шехидов видео
В Центре обмена транспортом Кероглу минутой молчания почтили светлую память шехидов 20 Января.
Как сообщили haqqin.az в БТА, в частности было остановлено движение автобусов.
В Центре обмена транспортом Кероглу минутой молчания почтили светлую память шехидов 20 Января.
Как сообщили haqqin.az в БТА, в частности было остановлено движение автобусов.
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