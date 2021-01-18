ВОЗ пока не рекомендует «ковидные паспорта» для путешественников

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вводить паспорта для сделавших прививку от COVID-19, заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович. Она отметила, что пока информации о влиянии вакцинации на распространение коронавируса недостаточно. При этом еще не произведено достаточно вакцин.

«На данный момент эксперты не рекомендовали требовать от путешественников иммунизацию, потому что сейчас мы еще не знаем, насколько вакцина практически не позволяет переносить вирус. Конечно, она предупреждает тяжелое протекание заболевания, облегчает работу систем здравоохранения, но нам нужны еще популяционные исследования. Вторая причина: вакцины недостаточно»,— сказала Вуйнович.

«Вопрос о паспортах вакцинации, конечно, рассматривается, но сейчас Всемирная организация здравоохранения этого не рекомендует, хотя вопрос обсуждается во многих странах»,— сказала представитель ВОЗ.