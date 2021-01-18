Микаил Джаббаров опровергает: «SOCAR продавать не будут»

«Азербайджан не планирует продавать свои доли в крупных государственных компаниях, в том числа и в SOCAR». Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил министр экономики страны Микаил Джаббаров.

Министр сообщил, что не все государственные компании будут приватизированы. По словам Джаббарова, несмотря на это Азербайджан намерен принять программу приватизации. Это будет включать в себя новые активы, которые до сих пор не были предложены: «Мы не считаем правильным проводить «приватизацию ради приватизации» в течение определенного периода времени. Поэтому мы создали инвестиционную холдинговую компанию. Этому холдингу была предоставлена возможность работать и увеличивать стоимость акций».

По словам министра, в новом госхолдинге, созданном с участием 21 крупной госкомпании, планируется повысить эффективность и корпоративное управление, а также подготовить их к возможной приватизации.