В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 332 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Оперативном штабе при Кабинете министров сообщили, что 897 пациентов выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 12 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 228 028 случаев заражения коронавирусом, из них 217617 человек благополучно прошли лечение, 3 044 - скончались.

Лечение 7367 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.