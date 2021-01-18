Нидерланды намерены ввести комендантский час

Правительство Нидерландов считает необходимым ввести комендантский час, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом объявил в среду на пресс-конференции исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте.

По его словам, правительство предлагает ввести комендантский час с вечера пятницы, 22 января, с 20:30 по 04:30 по местному времени. В этот период людям будет разрешено передвигаться по улицам только в случае крайне необходимости, например, для поездки на работу, возвращения домой с работы или выгула собак.

Мера еще должна быть одобрена национальным парламентом, где нет единства по данному вопросу.