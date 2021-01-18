«В истории каждой̆ нации есть свои трагические страницы. Ежегодно 20 января десятки тысяч азербайджанцев посещают Аллею шехидов, чтобы почтить память погибших в событиях «Черного января», кровавого подавления советскими войсками движения за независимость Азербайджана». Как сообщает haqqin.az, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

«В этот день люди в Баку просыпались от шума советских танков и стрельбы, но, в результате, вся нация проснулась со стремлением к свободе. Это стремление далось кровавой ценой, в ночь с 19 на 20 января 1990 советские войска, окружившие Баку и другие регионы Азербайджана, во время штурма убили 147 гражданских и ранили 744 невинных жителей города, многие из которых остались инвалидами. Незаконно арестовано более 400 человек.

Это было частью попытки предотвратить распад Советского Союза. Однако репрессивные меры только усилили движение за независимость, большая часть азербайджанского населения поняла, что не может оставаться в составе Советского Союза, кровавой империи, которая повернула оружие на собственных граждан.

Вскоре за азербайджанцами последовали другие: Саюдис в Литве, Народный Рух в Украине, Народный Фронт Эстонии, которые окончательно развалили СССР, подарив свободу народам. Сочувствуем, помним», - заявил посол.