Ученые обнаружили новый механизм возникновения рака

Ученые выявили ранее неизвестный механизм образования рака, сообщает Medicalxpress.

Группа исследователей Национального университета Сингапура изучила РНК, кодирующую белок COPA, который влияет на развитие рака печени, пищевода, желудка и груди. Они проанализировали в клинических условиях, была ли РНК, транскрибированная с гена COPA, отредактирована или изменена.

Специалисты обнаружили, что каждая ячейка содержала как отредактированную, так и неотредактированную версии COPA. В случае преобладания второй версии клетка с большей вероятностью становилась злокачественной. Отмечается, что отредактированный COPA подавляет запутанную молекулярную сигнальную сеть, повышенная активность которой вызывает чрезмерное размножение клеток, что может привести к возникновению опухолей.

По мнению авторов исследования, полученные данные помогут найти способ активировать процессы подавления рака, опосредованные редактированием РНК в клетке.