Путин: ЕАЭС приступил к формированию общих рынков нефти и газа

Страны ЕАЭС приступили к формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, это сложный вопрос, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Государствами-членами союза утверждена концепция формирования общего финансового рынка ЕврАзЭС, ведется подготовка к созданию общего электроэнергетического рынка. Мы приступили к реализации программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Это сложный вопрос", - сказал Путин на совещании по интеграционным процессам в ЕАЭС.

В декабре лидеры утвердили план мероприятий по гармонизации законодательства стран союза в нефтяной сфере, а также приняли решение о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа — это создание инфраструктурной, технологической и правовой основы рынка.