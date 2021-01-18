Китайские врачи: даже с антителами можно повторно заразиться коронавирусом
Даже если у человека есть антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, он может заразиться новой инфекцией ещё раз. Как пишут Вести.ру, такие тревожные выводы изложены в научной статье, опубликованной в журнале National Science Review.
Китайские врачи описали несколько таких случаев. Отмечается, что это не повод отказываться от вакцинации. Но означает, что даже при наличии антител следует соблюдать меры индивидуальной защиты.
Врачи из Поднебесной наблюдали повторное инфицирование у шести пациентов, выздоровевших от COVID-19. ПЦР-тесты показали, что в крови добровольцев после недолгого отсутствия вновь появился коронавирус. И это был не тот штамм патогена, которым они заразились в первый раз. Это доказывает, что как минимум в этих шести случаях речь идет именно о повторном заражении, а не о том, что вирус затаился где-то в организме и атаковал снова. Интервал между выздоровлением и реинфекцией составил от 19 до 57 дней.
Вновь заболевшие пациенты имели типичные симптомы: высокую температуру и поражение легких. При этом ни по тяжести и длительности симптомов, ни по вирусной нагрузке второй эпизод заболевания не был легче первого.
Важно, что у пяти из шести повторно заразившихся пациентов в крови имелись антитела к S-белку коронавируса. Поясняется, что патоген использует этот белок для проникновения в клетки. Антитела блокируют его и не позволяют вирусу внедриться в клетку. У трех пациентов уровень антител был довольно высоким, и по крайней мере у двух антитела эффективно боролись как с прежним, так и с новым штаммом коронавируса. Но все это не спасло их от заражения.
Теоретически имеющиеся антитела должны нейтрализовать коронавирус ещё до развития симптомов заболевания. И даже если уровень антител у перенесшего болезнь человека уже снизился до нуля, иммунные клетки памяти должны быстро "вспомнить", как производить нужные антитела, и не допустить заражения. Однако, как выяснилось, с COVID-19 это срабатывает не всегда.
Поэтому даже после перенесенного заболевания или вакцинации желательно соблюдать социальную дистанцию, носить маску и дезинфицировать руки, пока пандемия не сойдёт на нет. У специалистов также нет сомнений, что прививка все же значительно снижает шансы заразиться COVID-19.