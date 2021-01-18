Полад Бюльбюльоглы: «Азербайджан никогда не отождествляет этот кошмарный день с демократической Россией»

20 января в Москве в Посольстве Азербайджана в России состоялось мероприятие, посвященное памяти жертв "Черного января". Об этом сообщил журналистам посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы, возложивший цветы к мемориалу жертв, павших в ночь на 20 января в Баку.

В своём заявлении журналистам посол отметил, что с той ужасной ночи минул 31 год, однако сколько бы лет ни прошло, азербайджанский народ никогда не забудет этот день.

"Трагедия ужасающая, потому что мы были гражданами одной страны. Я хочу особо подчеркнуть, что это было в советское время. Современный Азербайджан никогда не отождествляет этот кошмарный день с демократической Россией. Он остался в нашей истории как черное пятно. Однако мудрый азербайджанский народ перешагнул через это", - сказал он.

Посол подчеркнул, что общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев стал первым, кто осудил эту трагедию: "21 января Гейдар Алиев вместе с членами своей семьи приехал в здание Посольства и здесь впервые выразил свои претензии советскому руководству. В то время этот шаг требовал очень большого мужества и веры. Будучи великим политиком, Гейдар Алиев понимал, что в первую очередь страшному событию необходимо дать политическую оценку. И именно он первым это сделал".

"Сегодня наше успокоение в том, что в прошлом году Азербайджан под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в результате 44-дневной войны одержал победу и освободил Карабахские земли. Этим он воздал большую честь тем, кто ушел 20 января и стал шехидом за свободу, за независимость своей Родины. Мечты Гейдара Алиева воплотил в жизнь его сын Ильхам Алиев. Он вернул Узеира Гаджибекова, Натаван, Бюльбюля Шуше. Он вернул Карабах Азербайджану. Сегодня Карабах – это Азербайджан, а Шуша – это культурная столица Азербайджана", - сказал Полад Бюльбюльоглы.