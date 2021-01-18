Трамп пообещал «вернуться в том или ином виде»

Президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам «вернуться в том или ином виде»

«Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде… Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся», - сказал он, выступая перед собравшимися проводить его родственниками и сторонниками на авиабазе Эндрюс" перед тем, как покинуть Вашингтон и отправиться во Флориду.

Трамп выразил отдельную благодарность вице-президенту Майку Пенсу и Конгрессу, сказав, что они вместе хорошо поработали.

После этого он спустился к семье, обнял дочь Тиффани, уже уходя к самолету, вернулся, чтобы пожать руку экс-главе аппарата Белого дома Марку Мидоусу, и вместе с Меланьей отправился в президентский самолет мимо почетного караула.