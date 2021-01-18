Абдурахман Везиров: «Я сказал Горбачеву, что не справлюсь. Но он все разрушил»
«В январе 1990 года не было решения о вводе войск в Баку. Был лишь указ об объявлении чрезвычайного положения в Нагорном Карабахе и прилегающих районах». Об этом в интервью одному из российских блогеров заявил бывший первый секретарь ЦК Компартии Азербайджанской ССР Абдурахман Везиров.
По его словам, он перестал руководить Азербайджаном с 18 января 1990 года.
«18 января 1990 года я уже не был первым секретарем. Мне уже объявили об этом. Предложили вернуться либо на работу в Центральный комитет, либо в МИД. Я же объявил, что больше не хочу с ними работать. Я покинул Азербайджан после своей отставки 18 января 1990 года», - сказал Везиров.
Абдурахман Везиров раскрывает еще одну интересную деталь. По его словам, он дважды хотел подать в отставку еще в 1989 году.
«Я поднял вопрос о своей отставке еще в августе 1989 года. В декабре того же года я снова объявил о своем намерении подать в отставку», - сказал он.
Везиров вспоминает, что тогдашний руководитель СССР Михаил Горбачев впервые предложил ему возглавить Азербайджан в 1985 году.
«Я тогда отказался от этого предложения. Меня больше привлекала дипломатическая работа. С другой стороны, я осознавал, что не справлюсь. Я уклонился от этого предложения, и Горбачев меня поддержал. Видимо, предлагая мне должность в первый раз, он просто хотел узнать мою позицию», - сказал он.
Во второй раз возглавить Азербайджан Везирову предложили в 1988 году.
«В 1988 году меня экстренно отозвали с дипломатической должности и снова предложили возглавить Азербайджан. Я сказал, что не справлюсь. Я знал, какие сложности меня ждут. Горбачев тогда сказал мне: «Рахман, партии нужна помощь». Вначале я пытался помочь. Но потом Горбачев все разрушил», - сказал он.
Везиров признается, что после 20 января больше никогда не встречался с Горбачевым.
Отметим, что Абдурахман Везиров является одним из виновников и организаторов трагедии 20 Января, когда были убиты 147 и ранены 744 гражданских лица, сотни были незаконно арестованы. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.