Пашинян: если оппозиция не хочет досрочных выборов, то они не нужны и властям

Если армянской оппозиции не нужны досрочные парламентские выборы, то они не нужны и властям, заявил с трибуны парламента премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов.



Пашинян напомнил, что предлагал идею досрочных выборов в конце прошлого года, когда стало ясно, что оппозиция провалила свою задачу по мобилизации народных масс вокруг повестки отставки премьера, пишет Sputnik Армения.

"Но для меня удивительно, что представители парламентской оппозиции отклоняют это предложение. Следовательно, для правящей силы нелогично проводить для себя внеочередные выборы", - добавил Пашинян.

По его словам, отказ оппозиции означает признание их потенциального поражения на выборах.