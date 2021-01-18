В Китае создали дрон, вызывающий дождь

Климатические изменения начали влиять на облик планеты, поэтому ученые все чаще начинают выступать с технологиями, которые меняют естественные природные процессы, пишет издание «Экосфера».

Китайские исследователи еще в марте 2019 года запустили проект изменения погоды, а именно вызова дождя. По заказу метеорологов создали дрон Ganlin-1 (в переводе с китайского «сладкий дождь»), генерирующий искусственные осадки.

В январе беспилотный летательный аппарат успешно совершил первый испытательный полет, проведя в воздухе более 30 минут. Дрон обучен распылять вещества, состав которых не раскрывается, способствующие формированию облаков и осадков.

Ранее вместо дронов для этих целей китайцы использовали самолеты и ракеты, распыляющие в воздухе йодид серебра.

Насколько новая беспилотная технология безвредна для окружающей среды, пока неизвестно — любое вторжение может спровоцировать побочные эффекты.