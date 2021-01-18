В ОБСЕ конфликт в Донбассе не считают замороженным

Глава МИД Швеции, председатель ОБСЕ Анн Линде считает, что не стоит называть конфликт в Донбассе замороженным, поскольку трехсторонняя контактная группа и «нормандский формат» все еще продолжают искать решение по урегулированию ситуации.

«Я считаю, что сейчас конфликт в Донбассе точно не является замороженным. Ведь трехсторонняя контактная группа или «нормандский формат» до сих пор действуют, пытаются найти его решение», – сказала Линде в интервью изданию «Европейская правда».

Линде подчеркнула, что если признать конфликт замороженным, это будет означать, что Украина сдалась. «Это будет значить, что вы не видите возможности решить эту проблему», – отметила руководитель ОБСЕ.