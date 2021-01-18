Как сообщили haqqin.az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, профессиональные клинические психологи и психотерапевты окажут содействие в эффективной организации психологической реабилитации граждан, страдающих психическими проблемами.

Для организации психотерапевтического лечения граждан Азербайджана, страдающих морально-психологическими проблемами в результате Отечественной войны, 20 января в Азербайджан прибыли приглашенные из Турции специалисты.

В то же время, с целью организации психотерапевтического лечения ветеранов, членов семей шехидов, людей, физически и морально пострадавших в результате террористических актов, предусмотрены совместная деятельность приглашенных специалистов с психологами МЧС, а также проведение обмена опытом.

Граждане могут, позвонив на горячую линию 112 МЧС, записаться на прием к специалистам и получить бесплатную психотерапевтическую помощь.