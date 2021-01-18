Тела 3 439 убитых в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе армянских военных обнаружены на сегодняшний день, однако эти данные предварительные. Об этом в ходе правительственного часа в парламенте заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

По его словам, из найденных тел 766 пока не идентифицированы. Кроме того, особым списком проходят пропавшие без вести.

"Я не хочу озвучить окончательные цифры. Но количество погибших не будет больше 4 тыс.", - цитирует армянского политика ТАСС.