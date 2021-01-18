У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами: 43 погибших

В результате крушения лодки с мигрантами у берегов Ливии погибли не менее 43 нелегальных мигрантов.

Согласно совместному заявлению Международной организации по миграции (МОМ) и Верховного комиссариата ООН по правам человека, трагедия в Средиземном море произошла 19 января.

«Жертвами первой в 2021 году трагедии с затонувшим судном в Средиземноморье стали не менее 43 человек. Спасены 10 человек, которые доставлены в ливийский город Зувара», - цитирует Anadolu заявление.

Судно с мигрантами отбыло накануне из ливийского города Завие, однако уже через несколько часов двигатель вышел из строя, а плохие погодные условия привели к тому, что лодка перевернулась.