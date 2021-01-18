В Турции уже вакцинировали свыше 1 млн человек
В Турции число лиц, получивших вакцину от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), превысило один миллион человек. Вакцинация в Турции началась 14 января, передает Anadolu.
В первую очередь китайскую вакцину CoronaVac получили медицинские работники. Первая партия вакцины (3 млн единиц) была доставлена в страну 30 декабря. Вакцина прошла проверку в лабораториях Агентства по фармацевтике и медицинскому оборудованию Турции. Далее вакцины распространили по всей территории страны, используя специальные контейнеры.