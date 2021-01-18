Одна из крупнейших авиакомпаний Европы на пороге банкротства

Одна из крупнейших авиакомпаний Европы — Air France — оказалась на пороге банкротства. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью BFM Business.

Air France может разориться, если не получит массированную государственную помощь, отметил Ле Мэр. Министр заметил, что авиаперевозчик является стратегически важной для страны компанией. Франция обязательно должна иметь собственную авиакомпанию, это один из залогов суверенитета страны, добавил он. Власти уже выделили Air France в 2020 году семь миллиардов евро, передает Лента.ру.

Взамен компания должна повысить свою конкурентоспособность и стать лидером в соблюдении норм по защите экологии планеты, а также примером авиаперевозчика, верного принципам устойчивого развития, заявил Ле Мэр.