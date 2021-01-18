Победивший на выборах демократ Джо Байден вступает в должность президента США в Вашингтоне. В американской столице приняты чрезвычайные меры безопасности, центр города полностью оцеплен.

В состояние повышенной готовности приведены 25 тыс. гвардейцев. Из-за пандемии церемония организована в максимально усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования. Присутствовать в этот день непосредственно на Капитолийском холме позволено законодателям и их гостям. Число журналистов, которых аккредитовали для освещения инаугурации, сокращено.

По данным CNN, одежду для семьи Байденов на инагурации создали американские дизайнеры. Джозеф Байден будет в костюме Ральфа Лорена, а его супруга Джилл - в наряде Александры О'Нейл.