Глава МИД Ирана совершит визит в Баку

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на следующей неделе совершит визит в Россию и страны Кавказа. Об этом заявил журналистам сам глава МИД Исламской Республики, передает Trend.

По словам Зарифа, уже известны даты визитов в Азербайджан, Россию, Грузию и Армению. В связи с этим он ждет результата теста на коронавирус.

Мохаммад Джавад Зариф добавил, что вчера у него состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и планируется его визит в Турцию.