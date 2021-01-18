Камала Харрис вступила в должность вице-президента США
Избранная вице-президент США Камала Харрис вступила в должность. Харрис принесла присягу на западных ступенях Капитолия. Она стала первой женщиной в истории США на посту вице-президента.
"Я, Камала Деви Харрис, торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов, внешних или внутренних. Я буду верна этой клятве. Я принимаю это обязательство свободно и клянусь, что я буду добросовестно исполнять свои обязательства. И да поможет мне Бог", - сказала она, положив левую руку на Библию, которую держал перед ней супруг Дуглас Эмхофф.