Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась на ступенях Капитолия. Он принес присягу на верность конституции и стране.

"Я, Джозеф Робинетт Байден - младший, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, прикладывая все свои силы, охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог", - произнес он традиционную формулу присяги, положив левую руку на Библию, которую держала перед ним супруга Джилл Байден.

"Примите мои поздравления, господин президент", - сказал стоявший перед ним и принимавший присягу председатель Верховного суда США Джон Робертс.

Байден присягнул на Библии, которая на протяжении 127 лет принадлежала его семье.