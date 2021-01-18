Доллару предсказали обрушение

Бывший глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которая может стать министром финансов США, способна обрушить курс доллара, предсказывают аналитики, опрошенные Bloomberg.

Джанет Йеллен

Инвесторы ожидают, что доллар ослабнет из-за бюджетных вливаний, которые демократы планируют с целью стимулирования американской экономики.

"Позиция Йеллен свидетельствует о том, что правительство США вряд ли будет препятствовать падению курса доллара", — приводит РИА Новости слова специалиста из National Australia Bank Ltd. Родриго Кэтрила.

Эксперт из Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Хун Го считает, что новое правительство США устраивает ослабление доллара. Об этом свидетельствует новость о том, что Джанет Йеллен намерена придерживаться рыночного обменного курса национальной валюты.

Специалисты из Goldman Sachs также считают, что низкие номинальные и реальные ставки по кредитам, высокая оценка доллара, а также быстрое восстановление мировой экономики в 2021 году будут оказывать давление на американскую валюту.