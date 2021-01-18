Доллару предсказали обрушение
Бывший глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которая может стать министром финансов США, способна обрушить курс доллара, предсказывают аналитики, опрошенные Bloomberg.
Инвесторы ожидают, что доллар ослабнет из-за бюджетных вливаний, которые демократы планируют с целью стимулирования американской экономики.
"Позиция Йеллен свидетельствует о том, что правительство США вряд ли будет препятствовать падению курса доллара", — приводит РИА Новости слова специалиста из National Australia Bank Ltd. Родриго Кэтрила.
Эксперт из Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Хун Го считает, что новое правительство США устраивает ослабление доллара. Об этом свидетельствует новость о том, что Джанет Йеллен намерена придерживаться рыночного обменного курса национальной валюты.
Специалисты из Goldman Sachs также считают, что низкие номинальные и реальные ставки по кредитам, высокая оценка доллара, а также быстрое восстановление мировой экономики в 2021 году будут оказывать давление на американскую валюту.