Франция «переманила» около 50 британских компаний после Brexit

Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало во время традиционной пресс-конференции в начале года заявил, что «Брексит» уже помог французской экономике переманить часть британских компаний и их активы, пишет «Коммерсант»

И в 2021 году этот процесс, по словам главы ЦБ, только усилится.

«С 1 января Великобритания лишилась финансового паспорта. Мы активно готовились к этому, и сегодня, к счастью, обеспечена непрерывность финансовой деятельности, — заявил де Гало. — Несмотря на пандемию, почти 2,5 тыс. рабочих мест уже были переведены из Великобритании во Францию, к концу 2020 года около 50 британских организаций, управляющих по крайней мере €170 млрд активов, переселились во Францию. Ожидается, что в этом году такие переезды только ускорятся».