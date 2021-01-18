В Британии новый антирекорд по смертям от COVID

В Британии зафиксировали рекордный прирост числа скончавшихся от коронавирусной инфекции за сутки, он составил 1 820 человек, сообщил минздрав королевства.

Число инфицированных с подтвержденным диагнозом за последние сутки в Британии составило 38 тыс. 905 человек, передает РИА Новости со ссылкой на данные британского ведомства.

Предыдущий антирекорд прироста смертей за сутки в Британии был установлен днем ранее, во вторник.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,5 миллиона человек, скончались 93 290 человек.