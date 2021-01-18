«Это день Америки... Демократия одержала верх»: первая речь Байдена в качестве президента

"Это день Америки. Это день демократии. День истории и надежды, обновления и решимости... В этот час, друзья мои, демократия одержала верх", - сказал новый американский лидер во время своей инаугурационной речи на подиуме в Капитолии, слова которого приводит ТАСС.

Далее новый президент США сказал, что Соединенные Штаты для преодоления стоящих перед страной вызовов должны добиться единства нации: "Это наш исторический момент кризиса и вызовов, и единство - это путь вперед".

Байден намерен работать в интересах всех сограждан, в том числе тех, кто не голосовал за него на выборах главы государства. Демократ призвал всех, кто не относится к числу его сторонников, "внимательно его выслушать" в будущем и "дать взвешенную оценку": "Я обещаю, что буду сражаться за тех, кто не поддержал меня, так же отчаянно, как и за тех, кто поддержал".

Байден также отметил, что США рискуют окончательно погрузиться в хаос, если не смогут преодолеть существующий в обществе раскол: "Мы можем видеть друг в друге не противников, но соседей, мы можем уважать друг друга, мы можем объединить усилия и прекратить кричать, накаляя обстановку. Без единства нет мира - только горечь и ярость, нет прогресса - только изнуряющий произвол, нет нации - только состояние хаоса".

Байден также призвал американцев начать слушать и уважать друг друга, а "любые разногласия в обществе не должны превращаться в войну". Он напомнил американцам и о некоторых вехах истории страны, таких как борьба за права женщин, когда они отстаивали свое право на участие в голосовании: "Сегодня первая женщина в истории США была избрана вице-президентом. Это Камала Харрис, и не говорите мне, что какие-то вещи нельзя изменить".

Президент США заявил, что причины раскола американского общества не новы, но страна должна стремиться к единству и равенству: "Сегодня вся моя душа в том, чтобы привести Америку к единству, объединить граждан и страну. Я призываю всех американцев присоединиться ко мне. Вместе мы будем бороться с гневом, ненавистью, экстремизмом, беззаконием, насилием, болезнью и безработицей. Вместе мы можем совершить великое".

США намерены возобновить активное взаимодействие с остальным миром для преодоления вызовов сегодняшнего и завтрашнего дня, заявил Байден. "Мир следит за тем, что мы делаем, и вот, что я хотел бы сказать тем, кто находится за пределами США, - отметил он. - Америка прошла период испытаний, и мы вышли из него еще более сильными. Мы восстановим наши альянсы и вновь будем активно взаимодействовать с миром не для того, чтобы отвечать на прежние вызовы, а для того, чтобы реагировать на вызовы сегодняшнего дня и на будущие вызовы".

Президент США считает, что Америка с честью вышла из последних выпавших на ее долю испытаний, стала сильнее и восстановит свои зарубежные альянсы.

США будут вести за собой международное сообщество силой примера, станут верным партнером в деле строительства мира, заверил Байден.