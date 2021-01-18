Названы лучшие страны для пенсионеров

Согласно новому рейтингу стран для наиболее благополучной жизни на пенсии Global Retirement Index, лучшие страны для пенсионеров — Исландия и Швейцария. Об этом сообщает статистический портал Statista.

Для составления рейтинга 44 страны мира оценили по таким параметрам, как здравоохранение, финансовое положение пенсионеров, качество жизни и материальное благополучие граждан пожилого возраста.

Как и в прошлом году, Исландия возглавляет рейтинг, набрав 82 из 100 очков. За ней следует Швейцария, которой в этом году удалось достичь аналогичного результата. На третьем месте — Норвегия с 80 очками.

Также в первую десятку вошли Ирландия (79), Нидерланды и Новая Зеландия (по 77), Австралия (76), Канада (75), Дания и Германия (по 74 очка).