Китай ввел санкции против соратников Трампа

МИД Китая вводит санкции в отношении 28 граждан США, в том числе против экс-госсекретаря страны Майка Помпео и советника бывшего американского президента Дональда Трампа по торговле Питера Наварро.

"Китай принял решение ввести санкции против 28 человек, серьезно нарушивших суверенитет Китая и во многом ответственных за подобные шаги США по вопросам, связанным с Китаем", - говорится в заявлении.

В список также вошли помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, постоянный представитель США при ООН Келли Крафт, экс-глава минздрава США Алекс Азар и экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

В заявлении отмечается, что указанным лицам, членам их семей, а также связанным с ними компаниям и организациям запрещено въезжать на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао, а также вести дела в КНР.