Армения выбрала британскую вакцину AstraZeneca

Минздрав Армении принял решение о приобретении вакцины против коронавируса от британско-шведской компании AstraZeneca. Такое решение принято на заседании Республиканской консультационной экспертной комиссии по вопросам иммунопрофилактики, сообщает пресс-служба армянского министерства.

На первом этапе будут вакцинированы жители и сотрудники домов-интернатов для престарелых, медработники, сотрудники социальных центров, лица старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями в возрасте 16-64 лет. На следующем этапе будут вакцинированы преподаватели, учителя, сотрудники МЧС, военнослужащие, сотрудники системы правосудия, общественного транспорта, госслужащие.

AstraZeneca будет доступна уже в марте этого года. Она предназначена для 3% населения.

