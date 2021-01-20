Каким он был, Герой Отечественной войны, спецназовец Джамал Исмаилов
«Перед отъездом на фронт Джамал поручил своей жене Фатиме, что если он станет шехидом, не приводить детей на его похороны. Он сказал, что пусть мои дочери всегда помнят меня живым и улыбающимся. Чтобы ни при ком не плакали. Шехидов не оплакивают. Заранее назвал своего сына, рождение которого ожидается в феврале, Алпарсланом...»
Так, Филаре Исмайлова, мать 36-летнего шехида Джамала Исмаилова, известного как «покорителя Гадрута», Героя Отечественной войны, старшего прапорщика спецназа, начинает свои воспоминания о сыне.
Семья Исмаиловых проживает в Нефтчале, в поселке Гасанабад. В семье выросли двое сыновей. Оба стали военнослужащими. На фронт ушли с первых дней войны. Джамал участвовал в освобождении городов Физули, Джебраил, Зангилан, высоты Эргюнеш, а также поселка Гадрут, в боях в направлении Лачинского коридора. Он героически погиб в боях на Губадлинском направлении в ночь с 19 на 20 октября.
Это тот самый наш военнослужащий, который во время Гадрутской операции, подключившись к армянскому узлу связи, ввел солдат противника в заблуждение и направил их в другую сторону. Поскольку Джамал свободно говорил по-армянски, ему неоднократно таким образом удавалось захватывать позиции врага, заманивая его в ловушку.
Джамал 18 лет прослужил в спецназе. Он свободно говорил на английском, русском и армянском языках, в последнее время начал учить греческий. Также занимался боксом и борьбой. Как разведчик участвовал в различных курсах в Турции и Грузии в качестве скаута, изучал секреты горнолыжного и парашютного спорта, неоднократно награждался. Он также занимался переводом книг.
О начале войны мать узнала из соцсетей: «Джамал с семьей снимал квартиру в Сумгаите. 15 сентября приехал с семьей в село, но ночью ему позвонили и немедленно вызвали обратно. Рано утром проводили его в Сумгаит. У двери он с такой тоской взглянул на меня... Не могу забыть этот взгляд. Я и его отцу сказала, почему Джамал с такой тоской взглянул на меня. Это была моя последняя встреча с сыном».
С трудом, но мать вспоминает тот ужасный день. Джамал погиб в ночь с 19 на 20 октября. Семье об этом сообщили 21-го числа, в день рождения матери: «…В тот день я долго ждала, но Джамал не позвонил. Вечером пришло известие, что Джамал убит. Не могу вспомнить происходящее в тот день. На следующий день пришло известие, что Джамал не погиб, попал в окружение, ранен... ».
В последнем бою с врагом Джамал был с группой из 16 человек и героически погиб. Ульви искал своего брата среди раненых и погибших. В конце концов, он нашел тело Джамала среди убитых солдат. «... Я до сих пор не верю, что он погиб. Ульви сказал, что на его лице осталась улыбка, как будто он глубоко заснул. Эта сцена всегда перед его глазами. С того дня и по сей день я каждую ночь сплю, обняв рубашку своего сына, чтобы он приснился мне. У моего сына осталось двое детей. Старшая дочь учится в пятом классе. Говорим нашим детям, что их отец в раю. Говорим, что он следит за вами оттуда», - говорит убитая горем мать.
Похоронен Джамал Исмаилов на своей родине, в Нефтчале. После смерти награжден медалями «Герой Отечественной войны», «За Родину» и «За освобождение Джебраила».