Каким он был, Герой Отечественной войны, спецназовец Джамал Исмаилов

Ульвия Худиева, Инара Рафикгызы 20 января 2021, 23:12

«Перед отъездом на фронт Джамал поручил своей жене Фатиме, что если он станет шехидом, не приводить детей на его похороны. Он сказал, что пусть мои дочери всегда помнят меня живым и улыбающимся. Чтобы ни при ком не плакали. Шехидов не оплакивают. Заранее назвал своего сына, рождение которого ожидается в феврале, Алпарсланом...» Так, Филаре Исмайлова, мать 36-летнего шехида Джамала Исмаилова, известного как «покорителя Гадрута», Героя Отечественной войны, старшего прапорщика спецназа, начинает свои воспоминания о сыне.

Семья Исмаиловых проживает в Нефтчале, в поселке Гасанабад. В семье выросли двое сыновей. Оба стали военнослужащими. На фронт ушли с первых дней войны. Джамал участвовал в освобождении городов Физули, Джебраил, Зангилан, высоты Эргюнеш, а также поселка Гадрут, в боях в направлении Лачинского коридора. Он героически погиб в боях на Губадлинском направлении в ночь с 19 на 20 октября. Это тот самый наш военнослужащий, который во время Гадрутской операции, подключившись к армянскому узлу связи, ввел солдат противника в заблуждение и направил их в другую сторону. Поскольку Джамал свободно говорил по-армянски, ему неоднократно таким образом удавалось захватывать позиции врага, заманивая его в ловушку.

Джамал 18 лет прослужил в спецназе. Он свободно говорил на английском, русском и армянском языках, в последнее время начал учить греческий. Также занимался боксом и борьбой. Как разведчик участвовал в различных курсах в Турции и Грузии в качестве скаута, изучал секреты горнолыжного и парашютного спорта, неоднократно награждался. Он также занимался переводом книг. О начале войны мать узнала из соцсетей: «Джамал с семьей снимал квартиру в Сумгаите. 15 сентября приехал с семьей в село, но ночью ему позвонили и немедленно вызвали обратно. Рано утром проводили его в Сумгаит. У двери он с такой тоской взглянул на меня... Не могу забыть этот взгляд. Я и его отцу сказала, почему Джамал с такой тоской взглянул на меня. Это была моя последняя встреча с сыном». С трудом, но мать вспоминает тот ужасный день. Джамал погиб в ночь с 19 на 20 октября. Семье об этом сообщили 21-го числа, в день рождения матери: «…В тот день я долго ждала, но Джамал не позвонил. Вечером пришло известие, что Джамал убит. Не могу вспомнить происходящее в тот день. На следующий день пришло известие, что Джамал не погиб, попал в окружение, ранен... ».