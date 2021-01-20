«Нельзя терять время»: первый твит Байдена в должности президента
Президент США Джозеф Байден сделал свою первую запись в президентском Twitter-аккаунте.
«Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет, чтобы сразу приступить к работе, принять решительные действия и оказать немедленную помощь американским семьям», — написал он.
There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.— President Biden (@POTUS) January 20, 2021
Байден стал 46-м президентом в истории США. В своей инаугурационной речи он назвал основной целью своего президентства объединение США: «Моя цель в том, чтобы объединить Америку, объединить нашу нацию, и я прошу всех американцев присоединиться ко мне в этом деле. Бороться с беззаконием, насилием, эпидемией, безработицей».