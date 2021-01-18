«Когда будет открыт коридор в Нахчыван, и если будет снято эмбарго с Ирана и Армении...» надежды начальника порта Трабзона
Музаффар Эрмиш, генеральный директор компании Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş., которая управляет портом Трабзона, связал надежды на увеличение грузоперевозок из порта с отменой США санкций против Ирана, открытием коридора из Нахчывана в Азербайджан, а также открытием границ с Арменией.
Как сообщает haqqin.az, об этом Музаффар Эрмиш рассказал порталу Deniz Haber. Он сказал, что надеется, что новая американская администрация смягчит санкции против Ирана. «Трабзонский порт играет важную роль в транзитной торговле. Но в результате санкций США против Тегерана импортные операции Ирана, самой важной страны на транзите, резко сократились. Надеюсь, мы сможем перевозить больше грузов из порта Трабзона, если США смягчат санкции против Ирана», - говорит он.
Музаффар Эрмиш также отметил, что Карабахская война, завершившаяся победой Азербайджана, создала новую ситуацию для транзитных грузоперевозок.
«Освобождение Азербайджаном оккупированных земель и достижение соглашения об открытии коридора между Нахчываном и Азербайджаном, который в прошлом был очень важным коридором и для нас, окажут положительное влияние на наш регион. На повестке дня также будет снятие эмбарго против Армении с обеспечением мира в регионе. В этом вопросе господин Ильхам Алиев придерживается позитивного подхода. В случае снятия эмбарго против Армении и открытия Нахчыванского коридора я надеюсь, что порт Трабзон станет важнейшими транзитными воротами Армении и Азербайджана в Европу», - сказал Эрмиш.