Музаффар Эрмиш, генеральный директор компании Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş., которая управляет портом Трабзона, связал надежды на увеличение грузоперевозок из порта с отменой США санкций против Ирана, открытием коридора из Нахчывана в Азербайджан, а также открытием границ с Арменией.

Как сообщает haqqin.az, об этом Музаффар Эрмиш рассказал порталу Deniz Haber. Он сказал, что надеется, что новая американская администрация смягчит санкции против Ирана. «Трабзонский порт играет важную роль в транзитной торговле. Но в результате санкций США против Тегерана импортные операции Ирана, самой важной страны на транзите, резко сократились. Надеюсь, мы сможем перевозить больше грузов из порта Трабзона, если США смягчат санкции против Ирана», - говорит он.

Музаффар Эрмиш также отметил, что Карабахская война, завершившаяся победой Азербайджана, создала новую ситуацию для транзитных грузоперевозок.