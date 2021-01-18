Байден назначил временных глав Госдепа, Минфина и Минюста
Президент США Джозеф Байден назначил временных глав Госдепартамента, Минфина и Минюста до утверждения его выдвиженцев на эти посты, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.
Согласно сообщению, исполняющим обязанности госсекретаря будет Дэн Смит, и.о. главы Минфина - Энди Бокол, и.о. главы Минюста - Монти Уилкинсон.
На пост госсекретаря Байден выдвинул Энтони Блинкена, министра финансов - Джанет Йеллен, главы минюста - Меррика Гарланда.