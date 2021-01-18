Ученые выявили убивающий COVID-19 напиток

Черный чай деактивирует коронавирус в слюне человека, если подержать напиток во рту 10 секунд, сообщили «Известия» со ссылкой на японских ученых из медицинского университета Киото.

После обработки чаем титр вируса в слюне зараженных COVID-19 падал до пределов, не позволяющих его обнаружить.