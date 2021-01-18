Ученые выявили убивающий COVID-19 напиток
Черный чай деактивирует коронавирус в слюне человека, если подержать напиток во рту 10 секунд, сообщили «Известия» со ссылкой на японских ученых из медицинского университета Киото.
После обработки чаем титр вируса в слюне зараженных COVID-19 падал до пределов, не позволяющих его обнаружить.
Исследователи добавляли разные сорта чая к вирусу в пробирке. В итоге при взаимодействии с черным чаем титр вируса упал до неопределяемого уровня (то есть концентрация патогена стала слишком мала для количественного анализа) в течение минуты. За то же время зеленый чай матча, жареный зеленый чай и улун тоже снизили титр вируса, но в меньшей степени.
При этом авторы уверены, что для лечения от COVID-19 чай применять нельзя. Биологически активные вещества в нем плохо всасываются из кишечника в кровь, и их концентрации будет недостаточно для инактивации вируса.