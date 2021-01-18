В ВОЗ заявили, что от вакцины от коронавируса никто не умирал

Пока не было зарегистрировано ни одного летального исхода от вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао, передает «Газета.ру».

«У нас есть вакцина, которая широко используется на рынке. Это Pfizer. И мы пока не увидели ни одной смерти от вакцин, которые на данный момент используются», — сказала Симао.

Представитель ВОЗ отметила, что было зафиксировано несколько побочных эффектов, например, анафилактический шок, а у некоторых привитых есть предрасположенность к серьезным аллергиям. В такой ситуации необходимо вакцинироваться в медицинских учреждениях под наблюдением, пояснила эксперт.

По словам специалиста, ВОЗ внимательно отслеживает любые серьезные побочные эффекты от вакцин и обновляет свои рекомендации. На данный момент оценку эффективности и безопасности ожидают 12 вакцин.