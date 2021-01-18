Демократы получили контроль над Сенатом США

Демократы получили формальный контроль над Сенатом США с приведением к присяге в среду трех новых сенаторов. Об этом сообщает РИА Новости.

Принесли присягу сенаторы-демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок из Джорджии, каждый из которых победил во втором туре своего соперника-республиканца. Также к Сенату присоединился Алекс Падилья, которого губернатор Калифорнии назначил вместо Камалы Харрис.

Теперь расклад в Сенате 50 на 50 сенаторов от обеих партий, но вице-президент Харрис в своем официальном качестве президента Сената может голосовать при равном распределении голосов, и это дает демократам технический контроль над палатой.