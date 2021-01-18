Греческий эксперт по геополитике и безопасности Филис (Filis), обращая внимание на развитие турецкой оборонной промышленности в последние годы, отметил: «Спустя 40 лет Турция создала крупную оборонную промышленность. Турки чувствуют себя сильными. Они окрепли. В предыдущие годы некоторые греческие правительства предпринимали шаги по развитию оборонной промышленности. Но все они оказались в никуда!»

Шаги, предпринятые Турцией один за другим в области оборонной промышленности в последние месяцы, привлекли внимание Европы. Великобритания, Сербия, а также Казахстан пожелали получить на вооружение «Байрактар ТБ2». Признание силы Турции последовало и от Греции. Об этом пишет турецкое издание Haber7.

Издание отмечает, что Великобритания, Сербия и Казахстан стали действовать в направлении получения на вооружение БПЛА Bayraktar TB2. Украина, ранее закупившая шесть таких беспилотников, объявила о намерении приобрести новые ударные аппараты для нужд военно-морских сил. Кроме того, Франция, Германия, Испания высоко отзывались о возможностях турецких ударных БПЛА.

За турецким вооружением, зарекомендовавшим себя как «меняющее баланс сил» в гражданской войне в Ливии, в рамках операций, проводимых ВС Турции в Сирии и северном Ираке и, наконец, в Карабахе, следят многие страны, прежде всего европейские. Кроме вышеуказанных стран, Болгария, как недавно стало известно, тоже пытается получить на вооружение турецкие Bayraktar TB2. Еще в прошлом году София стала предпринимать попытки приобрести шесть Bayraktar TB2, однако переговоры были отложены из-за эпидемии COVID-19. Сообщается, что в результате переговоров, которые пройдут в Софии в этом году, в Болгарию могут быть экспортированы Bayraktar TB2.

Еще одной европейской страной, заинтересованной в турецких ударных БПЛА, является Великобритания. Утверждается, что после того как БПЛА «Байрактар», использовавшиеся в Нагорном Карабахе, доказали свою способность изменить ход войны, Великобритания проявила большой интерес к этим системам. Вместо БПЛА Protector, производимых американской компанией General Atomics, Лондон хочет закупить более дешевые и компактные по размерам «Байрактар ТБ2» у Турции.

Кроме того, Минобороны Казахстана намерено заказать порядка 30-40 аппаратов «Байрактар ТБ2».

Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в комментарии на эту тему отметил, что позитивно оценивает сотрудничество Турции и Украины в оборонной сфере, добавив: «Растущее сотрудничество с Турцией особенно важно как импульс для развития украинских оборонных предприятий».