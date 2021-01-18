В Германии первая смерть после повторного заражения COVID-19
Житель Германии в возрасте 73 лет умер после повторного заражения коронавирусом, сообщила Suddeutsche Zeitung.
Издание отмечает, что это первый в Германии случай смерти пациента после повторного заражения коронавирусом.
По данным минздрава федеральной земли Баден-Вюртемберг, в первый раз мужчина инфицировался в апреле 2020 года. В декабре его тест на коронавирус снова показал положительный результат. Его супруга также повторно заразилась коронавирусом. Пациент умер 11 января от «вызванной COVID-19 пневмонии и сепсиса с полиорганной недостаточностью». Сейчас органы здравоохранения выясняют, идет ли речь о распространенной форме SARS-CoV-2 или о мутации, передает ТАСС.