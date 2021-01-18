Байден прибыл в Белый дом и отменил указы Трампа

В первый же день пребывания в должности Байден подписал ряд документов, отменяющих несколько указов своего предшественника Дональда Трампа, сообщает Reuters. В частности он подписал указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату.

Отметим, что в 2018 году президент США Дональд Трамп решил выйти из соглашения, которое, по его мнению, тормозит развитие американской экономики.

Кроме того, Байден подписал указ о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой. Такой шаг был предпринят несмотря на то, что Оттава поддерживала проект.

В 2015 году бывший тогда президентом США Барак Обама отказался от строительства нефтепровода, объявив, что оно противоречит национальным интересам США. Затем Трамп подписал указ о возобновлении строительства Keystone XL.

Байден также подписал указ об отмене запрета на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран. Ограничения снимаются с Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Трамп запретил въезд гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ирака в 2017 году. После того как указ был признан незаконным рядом судебных инстанций на местном уровне, он редактировался, из списка были убраны Ирак и Судан, но добавлены Чад и КНДР.

Еще один указ, подписанный новым главой государства, касается возвращения США во Всемирную организацию здравоохранения. Процесс выхода Штатов из ВОЗ запустил в июле прошлого года Трамп, обвинив организацию в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая и в отказе от реформ.

Новый президент США подписал и указ, который останавливает строительство стены на границе с Мексикой. Трамп обещал построить от 720 до 800 километров стены, из них по состоянию на 5 января было возведено 727 километров. При этом Байден ранее дал понять, что не будет сносить уже построенное.