Мадуро провозгласил победу Венесуэлы над Трампом

Венесуэла победила предыдущего президента США Дональда Трампа, который «ушел один-одинешенек», заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.

В своем выступлении, которое транслировалось в Twitter, Мадуро назвал окончание президентского срока Трампа «победой Венесуэлы» и «триумфом» и заявил: «…Трамп ушел, ушел, ушел. Мы его победили».

Кроме того, он призвал нового президента США Джо Байдена «узнать Мадуро» и прекратить «демонизацию Венесуэлы», чтобы «перевернуть страницу лжи и ненависти» и «исправить глубокие ошибки».

Напомним, 20 января вступил в должность 46-й президент США Джо Байден, который начал свою деятельность с отмены скандальных указов своего предшественника Дональда Трампа.