США приостановят депортацию на 100 дней

США на 100 дней приостановят депортацию, чтобы повысить эффективность работы министерства внутренней безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Министерство внутренней безопасности приостановит высылку неграждан, которые должны были быть депортированы, чтобы обеспечить справедливую и эффективную систему исполнения миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

Эта мера позволит министерству направить ресурсы на решение насущных проблем страны, таких как оперативные задачи на юго-западной границе.